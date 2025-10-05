Brotherhood (BOG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00474994$ 0.00474994 $ 0.00474994 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.91% Prisændring (1D) -4.03% Prisændring (7D) +9.20% Prisændring (7D) +9.20%

Brotherhood (BOG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BOG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOGs højeste pris nogensinde er $ 0.00474994, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BOG har ændret sig med -0.91% i løbet af den sidste time, -4.03% i løbet af 24 timer og +9.20% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Brotherhood (BOG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Den nuværende markedsværdi på Brotherhood er $ 13.00K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BOG er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999999.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.00K.