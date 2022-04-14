Brokoli (BRKL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Brokoli (BRKL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Brokoli (BRKL) Information Brokoli is an impact-to-earn NFT tree metaverse. Here, every DeFi function is climate positive at no extra cost for the user. Users can make, own, and trade the positive impact they make by using Brokoli's green DeFi products. Brokoli's core platform: a green aggregator for token swaps, lending and yield farming. It makes every DeFi transaction climate positive at no extra cost for the user. API: Any GameFi and DeFi platform can implement the Brokoli API to make their transactions climate positive, generating more revenue, brand awareness and users for Brokoli. NFT Digital Forests: Users can receive seeds by using Brokoli's green products or by completing quests. These seeds are turned into NFT trees after the DAO vote. Digital NFT forests will be tradable as Brokoli Impact Credits with other users that want to move up the leaderboard of impact, and with corporates that want CSR (corporate social responsibility) - it's a decentralized alternative to carbon credits. Governing the protocol is the decentralized autonomous organization (DAO) model that controls 100% of the climate offset funding, with the BRKL token at its core. This mechanism distributes the funds collected between Tree Planting, Renewable Energy and Electronic Waste Collection projects around the globe, with token holders having 100% control of the fund allocations. Officiel hjemmeside: https://brokoli.network/ Køb BRKL nu!

Brokoli (BRKL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Brokoli (BRKL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 186.42K $ 186.42K $ 186.42K Samlet udbud $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Cirkulerende forsyning $ 53.47M $ 53.47M $ 53.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 435.79K $ 435.79K $ 435.79K Alle tiders Høj: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 Alle tiders Lav: $ 0.00309859 $ 0.00309859 $ 0.00309859 Nuværende pris: $ 0.0034863 $ 0.0034863 $ 0.0034863 Få mere at vide om Brokoli (BRKL) pris

Brokoli (BRKL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Brokoli (BRKL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRKL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRKL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRKL's tokenomics, kan du udforske BRKL tokens live-pris!

BRKL Prisprediktion Vil du vide, hvor BRKL måske er på vej hen? Vores BRKL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BRKL Tokens prisprediktion nu!

