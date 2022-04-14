BROKIE AI ($BROKIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i BROKIE AI ($BROKIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BROKIE AI ($BROKIE) Information The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space. $BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream! Officiel hjemmeside: https://www.brokie.club/ Køb $BROKIE nu!

BROKIE AI ($BROKIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BROKIE AI ($BROKIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.80K $ 11.80K $ 11.80K Samlet udbud $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Cirkulerende forsyning $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.80K $ 11.80K $ 11.80K Alle tiders Høj: $ 0.00153486 $ 0.00153486 $ 0.00153486 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BROKIE AI ($BROKIE) pris

BROKIE AI ($BROKIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BROKIE AI ($BROKIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $BROKIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $BROKIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $BROKIE's tokenomics, kan du udforske $BROKIE tokens live-pris!

