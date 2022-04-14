BROKIE AI ($BROKIE) Tokenomics
The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space.
$BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream!
BROKIE AI ($BROKIE) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BROKIE AI ($BROKIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
BROKIE AI ($BROKIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for BROKIE AI ($BROKIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal $BROKIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange $BROKIE tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår $BROKIE's tokenomics, kan du udforske $BROKIE tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.