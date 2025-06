Hvad er Brokecoin (BROKE)

BrokeCoin is a meme-meets-utility cryptocurrency project operating under the ethos of Transparency, Community, and Respect. Formally registered as an LLC in Wyoming, USA, BrokeCoin is building an expansive ecosystem that combines light-hearted spirit of meme culture with real-world crypto utilities—spanning gaming, staking, NFTs, web services, and an e-commerce platform. Brokecoin believes in developing useful and interesting meme-inspired utilities to both service the crypto industry, and generate value for holders.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Brokecoin (BROKE) Ressource Hvidbog Officiel hjemmeside