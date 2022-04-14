brodogcoin (BRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i brodogcoin (BRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

brodogcoin (BRO) Information The Bro Everyone Needs. Imagine a cryptocurrency that's not just a digital asset but your ultimate bro in the world of crypto. Brodogcoin is the loyal companion that stands by your side, ready to fetch those gains and have your back through thick and thin. Whether you're navigating the highs and lows of the market, chilling with your crew, or grinding for that next big move, Brodogcoin is there, bringing good vibes and zero drama. This is more than just a coin—it's your reliable wingman in the wild west of crypto, always ready to help you level up. Because every bro deserves a loyal companion, and with Brodogcoin, you're never riding solo! Officiel hjemmeside: https://brodogonsol.com/ Køb BRO nu!

brodogcoin (BRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for brodogcoin (BRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.91K $ 14.91K $ 14.91K Samlet udbud $ 965.30M $ 965.30M $ 965.30M Cirkulerende forsyning $ 965.30M $ 965.30M $ 965.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.91K $ 14.91K $ 14.91K Alle tiders Høj: $ 0.00199177 $ 0.00199177 $ 0.00199177 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om brodogcoin (BRO) pris

brodogcoin (BRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for brodogcoin (BRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRO's tokenomics, kan du udforske BRO tokens live-pris!

