Bro the cat (BRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bro the cat (BRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bro the cat (BRO) Information "Bro the Cat" is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, "Bro the Cat" has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral.

Bro the cat (BRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bro the cat (BRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 173.82K $ 173.82K $ 173.82K Samlet udbud $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Cirkulerende forsyning $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 173.82K $ 173.82K $ 173.82K Alle tiders Høj: $ 0.00726825 $ 0.00726825 $ 0.00726825 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017306 $ 0.00017306 $ 0.00017306 Få mere at vide om Bro the cat (BRO) pris

Bro the cat (BRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bro the cat (BRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRO's tokenomics, kan du udforske BRO tokens live-pris!

BRO Prisprediktion Vil du vide, hvor BRO måske er på vej hen? Vores BRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BRO Tokens prisprediktion nu!

