Den direkte BRO on BASE pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BRO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BRO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BRO

BRO Prisinfo

Hvad er BRO

BRO Officiel hjemmeside

BRO Tokenomics

BRO Prisprognose

BRO on BASE Logo

BRO on BASE Pris (BRO)

Ikke noteret

1 BRO til USD direkte pris:

--
----
+0.10%1D
USD
BRO on BASE (BRO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:45:30 (UTC+8)

BRO on BASE (BRO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

+0.12%

-16.65%

-16.65%

BRO on BASE (BRO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BRO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BROs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BRO har ændret sig med +0.12% i løbet af den sidste time, +0.12% i løbet af 24 timer og -16.65% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BRO on BASE (BRO) Markedsinformation

$ 15.00K
$ 15.00K$ 15.00K

--
----

$ 16.40K
$ 16.40K$ 16.40K

900.07M
900.07M 900.07M

984,032,153.0
984,032,153.0 984,032,153.0

Den nuværende markedsværdi på BRO on BASE er $ 15.00K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BRO er 900.07M, med et samlet udbud på 984032153.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.40K.

BRO on BASE (BRO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af BRO on BASE til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af BRO on BASE til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af BRO on BASE til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af BRO on BASE til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.12%
30 dage$ 0-40.67%
60 dage$ 0-20.74%
90 dage$ 0--

Hvad er BRO on BASE (BRO)

We are a meme Community for BROS within the Crypto world

The goal of this MEME project is to bring bros together to help each other with crypto. Building a strong community of trust, loyalty, and focus. as well as investors into the project. The word BRO is used non stop in Crypto. Our project has the goal of each time you hear the word BRO, it not just a greeting or salutation, but each time it is heard, we want people to think of us!

BRO on BASE (BRO) Ressource

Officiel hjemmeside

BRO on BASE Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil BRO on BASE (BRO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine BRO on BASE (BRO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for BRO on BASE.

Tjek BRO on BASE prisprediktion nu!

BRO til lokale valutaer

BRO on BASE (BRO) Tokenomics

At forstå tokenomics for BRO on BASE (BRO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BRO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om BRO on BASE (BRO)

Hvor meget er BRO on BASE (BRO) værd i dag?
Den direkte BRO pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BRO til USD pris?
Den aktuelle pris på BROtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af BRO on BASE?
Markedsværdien for BRO er $ 15.00K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BRO?
Den cirkulerende forsyning af BRO er 900.07M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BRO?
BRO opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BRO?
BRO så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BRO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BRO er -- USD.
Bliver BRO højere i år?
BRO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BRO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
BRO on BASE (BRO) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

