BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomics

BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i BRLA Digital BRLA (BRLA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

BRLA Digital BRLA (BRLA) Information

BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.

Officiel hjemmeside:
https://brla.digital/
Hvidbog:
https://docsend.com/view/6ufui53iazaks38x

BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BRLA Digital BRLA (BRLA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M
Samlet udbud
$ 26.72M
$ 26.72M$ 26.72M
Cirkulerende forsyning
$ 26.72M
$ 26.72M$ 26.72M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M
Alle tiders Høj:
$ 0.185842
$ 0.185842$ 0.185842
Alle tiders Lav:
$ 0.075673
$ 0.075673$ 0.075673
Nuværende pris:
$ 0.183723
$ 0.183723$ 0.183723

BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for BRLA Digital BRLA (BRLA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BRLA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BRLA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BRLA's tokenomics, kan du udforske BRLA tokens live-pris!

BRLA Prisprediktion

Vil du vide, hvor BRLA måske er på vej hen? Vores BRLA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.