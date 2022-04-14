BRK690k (BRK) Tokenomics Få vigtig indsigt i BRK690k (BRK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BRK690k (BRK) Information BRK690k is a memecoin experiment inspired by the legendary growth of Berkshire Hathaway Class A stock ($BRK.A), which rose from $250 to $690k over four decades. Created by the fictional character Barren Wuffett, the project embraces humor, creativity, and innovation through its Price-Patterned Tokenomics™, exploring whether a stock-to-meme narrative can achieve similar growth. BRK690k is both a satirical commentary on traditional finance and a community-driven effort to blend memecoins and stock-inspired value trajectories. Officiel hjemmeside: https://brk690k.com/ Køb BRK nu!

BRK690k (BRK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BRK690k (BRK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 75.95K $ 75.95K $ 75.95K Samlet udbud $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 Cirkulerende forsyning $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 75.95K $ 75.95K $ 75.95K Alle tiders Høj: $ 4,970.1 $ 4,970.1 $ 4,970.1 Alle tiders Lav: $ 248.38 $ 248.38 $ 248.38 Nuværende pris: $ 759.49 $ 759.49 $ 759.49 Få mere at vide om BRK690k (BRK) pris

BRK690k (BRK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BRK690k (BRK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRK's tokenomics, kan du udforske BRK tokens live-pris!

BRK Prisprediktion Vil du vide, hvor BRK måske er på vej hen? Vores BRK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BRK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!