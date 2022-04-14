Briun Armstrung (BRIUN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Briun Armstrung (BRIUN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Briun Armstrung (BRIUN) Information Briun is the first deflationary memecoin on Base thanks to UniV3 fees used to buyback and burn supply. Officiel hjemmeside: https://briunarmstrung.com Køb BRIUN nu!

Briun Armstrung (BRIUN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Briun Armstrung (BRIUN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 375.23K $ 375.23K $ 375.23K Samlet udbud $ 769.46M $ 769.46M $ 769.46M Cirkulerende forsyning $ 769.46M $ 769.46M $ 769.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 375.23K $ 375.23K $ 375.23K Alle tiders Høj: $ 0.0328559 $ 0.0328559 $ 0.0328559 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00048765 $ 0.00048765 $ 0.00048765 Få mere at vide om Briun Armstrung (BRIUN) pris

Briun Armstrung (BRIUN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Briun Armstrung (BRIUN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRIUN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRIUN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRIUN's tokenomics, kan du udforske BRIUN tokens live-pris!

