Bright Union (BRIGHT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bright Union (BRIGHT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bright Union (BRIGHT) Information Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users. Officiel hjemmeside: https://brightunion.io/ Køb BRIGHT nu!

Bright Union (BRIGHT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bright Union (BRIGHT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.49K $ 49.49K $ 49.49K Samlet udbud $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Cirkulerende forsyning $ 24.13M $ 24.13M $ 24.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 225.60K $ 225.60K $ 225.60K Alle tiders Høj: $ 0.721301 $ 0.721301 $ 0.721301 Alle tiders Lav: $ 0.00142523 $ 0.00142523 $ 0.00142523 Nuværende pris: $ 0.00205095 $ 0.00205095 $ 0.00205095 Få mere at vide om Bright Union (BRIGHT) pris

Bright Union (BRIGHT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bright Union (BRIGHT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRIGHT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRIGHT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRIGHT's tokenomics, kan du udforske BRIGHT tokens live-pris!

BRIGHT Prisprediktion Vil du vide, hvor BRIGHT måske er på vej hen? Vores BRIGHT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BRIGHT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!