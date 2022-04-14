Brick Block (BRICK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Brick Block (BRICK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Brick Block (BRICK) Information Real estate investment powered by blockchain for fractionalownership and passive income. BrickBlock empowers the digitization of real estate value and revenue streams. By leveraging blockchain technology, we transform traditional property ownership into tradable tokens (NFTs) or fungible investment tokens. This unlocks new possibilities: fractional ownership allows investment in high-value properties with lower capital, while revenue streams like rent or resale profits can be automatically distributed to token holders, creating a transparent and efficient system for both investors and property owners. Officiel hjemmeside: https://brickblock.estate/ Køb BRICK nu!

Brick Block (BRICK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Brick Block (BRICK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.82K $ 26.82K $ 26.82K Alle tiders Høj: $ 0.181172 $ 0.181172 $ 0.181172 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026817 $ 0.00026817 $ 0.00026817 Få mere at vide om Brick Block (BRICK) pris

Brick Block (BRICK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Brick Block (BRICK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRICK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRICK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRICK's tokenomics, kan du udforske BRICK tokens live-pris!

