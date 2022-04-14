BribeAI (BRAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i BribeAI (BRAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BribeAI (BRAI) Information BribeAI Bot enhances sniping skills. With our bot you can check and analyze the best bribes used on past launches. Capable to find the best snipers. Our bot helps you become a better sniper. Use our bot to get an idea on the best bribe to be used on next launches based on several factors like token hype, similarities, community etc. Stop over/under-bribing with BribeAI Bot. Officiel hjemmeside: https://bribeai.com Hvidbog: https://docs.bribeai.com Køb BRAI nu!

BribeAI (BRAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BribeAI (BRAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.10K $ 17.10K $ 17.10K Alle tiders Høj: $ 0.368373 $ 0.368373 $ 0.368373 Alle tiders Lav: $ 0.00101469 $ 0.00101469 $ 0.00101469 Nuværende pris: $ 0.00170982 $ 0.00170982 $ 0.00170982 Få mere at vide om BribeAI (BRAI) pris

BribeAI (BRAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BribeAI (BRAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRAI's tokenomics, kan du udforske BRAI tokens live-pris!

BRAI Prisprediktion Vil du vide, hvor BRAI måske er på vej hen? Vores BRAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BRAI Tokens prisprediktion nu!

