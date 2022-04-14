Brett Gold (BRETTGOLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Brett Gold (BRETTGOLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Brett Gold (BRETTGOLD) Information Community takeover of Solana's most golden meme coin - $BrettGold Officiel hjemmeside: https://brettgoldsol.com/ Køb BRETTGOLD nu!

Brett Gold (BRETTGOLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Brett Gold (BRETTGOLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.10K $ 27.10K $ 27.10K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.10K $ 27.10K $ 27.10K Alle tiders Høj: $ 0.00254442 $ 0.00254442 $ 0.00254442 Alle tiders Lav: $ 0.00002246 $ 0.00002246 $ 0.00002246 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Brett Gold (BRETTGOLD) pris

Brett Gold (BRETTGOLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Brett Gold (BRETTGOLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRETTGOLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRETTGOLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRETTGOLD's tokenomics, kan du udforske BRETTGOLD tokens live-pris!

BRETTGOLD Prisprediktion Vil du vide, hvor BRETTGOLD måske er på vej hen? Vores BRETTGOLD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BRETTGOLD Tokens prisprediktion nu!

