BreakBot (BREAK) Information A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt. Officiel hjemmeside: https://breakbot.xyz Køb BREAK nu!

BreakBot (BREAK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BreakBot (BREAK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.11K $ 15.11K $ 15.11K Samlet udbud $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Cirkulerende forsyning $ 993.58M $ 993.58M $ 993.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.21K $ 15.21K $ 15.21K Alle tiders Høj: $ 0.00144929 $ 0.00144929 $ 0.00144929 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BreakBot (BREAK) pris

BreakBot (BREAK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BreakBot (BREAK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BREAK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BREAK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BREAK's tokenomics, kan du udforske BREAK tokens live-pris!

