BRAZILIAN MIKU (MIKU) Information In the second place this year, we have everyone's beloved Vocaloid, Hatsune Miku! But not it's not just your normal Miku this time, it's her alternative versions from every country on Earth and every fandom in existence. This year's biggest fan art craze started with artist @ErinArtista posting artwork of Brazilian Miku tanned with visible tan lines, wearing sunglasses on her head, a crop top with the flag of Brazil on it and short denim shorts. Two months later, another artist posted an artwork inspired by it, and the rest is meme history, as the design inspired hundreds of artists to share their versions of Brazilian Miku, which was followed by artists taking the idea further and creating versions of Miku from France, Poland, Mexico and other countries, and furthermore yet as Miku started traveling through fandoms. Suffice it to say, we've got hundreds of amazing artworks for every Miku fan to enjoy and built an entire Mikuverse together in the process. Officiel hjemmeside: https://brazilianmiku.fun Køb MIKU nu!

BRAZILIAN MIKU (MIKU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BRAZILIAN MIKU (MIKU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.81K $ 19.81K $ 19.81K Samlet udbud $ 996.11M $ 996.11M $ 996.11M Cirkulerende forsyning $ 996.11M $ 996.11M $ 996.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.81K $ 19.81K $ 19.81K Alle tiders Høj: $ 0.00357582 $ 0.00357582 $ 0.00357582 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BRAZILIAN MIKU (MIKU) pris

BRAZILIAN MIKU (MIKU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BRAZILIAN MIKU (MIKU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MIKU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MIKU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MIKU's tokenomics, kan du udforske MIKU tokens live-pris!

MIKU Prisprediktion Vil du vide, hvor MIKU måske er på vej hen? Vores MIKU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MIKU Tokens prisprediktion nu!

