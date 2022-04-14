BRAZA by Virtuals (BRAZA) Tokenomics Få vigtig indsigt i BRAZA by Virtuals (BRAZA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Information Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences. Officiel hjemmeside: https://braza.ai/ Køb BRAZA nu!

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BRAZA by Virtuals (BRAZA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.55K $ 50.55K $ 50.55K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.55K $ 50.55K $ 50.55K Alle tiders Høj: $ 0.00238761 $ 0.00238761 $ 0.00238761 Alle tiders Lav: $ 0.00004182 $ 0.00004182 $ 0.00004182 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BRAZA by Virtuals (BRAZA) pris

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BRAZA by Virtuals (BRAZA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRAZA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRAZA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRAZA's tokenomics, kan du udforske BRAZA tokens live-pris!

BRAZA Prisprediktion Vil du vide, hvor BRAZA måske er på vej hen? Vores BRAZA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BRAZA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!