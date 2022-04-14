Bozo Benk (BOZO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bozo Benk (BOZO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bozo Benk (BOZO) Information Officiel hjemmeside: https://www.bozo.finance/ Hvidbog: https://www.bozo.finance/assets/whitepaper.webp Køb BOZO nu!

Bozo Benk (BOZO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bozo Benk (BOZO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M Samlet udbud $ 798.96M $ 798.96M $ 798.96M Cirkulerende forsyning $ 798.96M $ 798.96M $ 798.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M Alle tiders Høj: $ 0.068165 $ 0.068165 $ 0.068165 Alle tiders Lav: $ 0.00109205 $ 0.00109205 $ 0.00109205 Nuværende pris: $ 0.00786094 $ 0.00786094 $ 0.00786094 Få mere at vide om Bozo Benk (BOZO) pris

Bozo Benk (BOZO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bozo Benk (BOZO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOZO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOZO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOZO's tokenomics, kan du udforske BOZO tokens live-pris!

BOZO Prisprediktion Vil du vide, hvor BOZO måske er på vej hen? Vores BOZO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOZO Tokens prisprediktion nu!

