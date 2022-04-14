Boysclub on Sui (BOYSS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Boysclub on Sui (BOYSS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Boysclub on Sui (BOYSS) Information We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further. Officiel hjemmeside: https://boysclubonsui.com/ Køb BOYSS nu!

Boysclub on Sui (BOYSS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Boysclub on Sui (BOYSS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.06K $ 18.06K $ 18.06K Samlet udbud $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Cirkulerende forsyning $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.06K $ 18.06K $ 18.06K Alle tiders Høj: $ 0.0152777 $ 0.0152777 $ 0.0152777 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00024085 $ 0.00024085 $ 0.00024085 Få mere at vide om Boysclub on Sui (BOYSS) pris

Boysclub on Sui (BOYSS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Boysclub on Sui (BOYSS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOYSS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOYSS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOYSS's tokenomics, kan du udforske BOYSS tokens live-pris!

