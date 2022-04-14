Boys Club (BOYS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Boys Club (BOYS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Boys Club (BOYS) Information Boys Club is a homage to the origin story of Pepe. Pepe and his friends Brett, Andy and Wolf are described in the comic. It originated from a discussion about contract addresses in an Andy whales chat, and as such the contract address starts with 0x70, compared to Pepe's 0x69 and Andy's 0x68. Boys Club's main goals are to develop a 24/7/365 spaces for members and to support Matt Furie and his works. Officiel hjemmeside: https://0x70.club Hvidbog: https://medium.com/@0x70club

Boys Club (BOYS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Boys Club (BOYS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 144.70K $ 144.70K $ 144.70K Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 144.70K $ 144.70K $ 144.70K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

Boys Club (BOYS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Boys Club (BOYS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOYS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOYS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

