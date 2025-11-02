UdvekslingDEX+
Den direkte BOUNCY BALL of OFiD Fun pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid E𝕏PB til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk E𝕏PB prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

BOUNCY BALL of OFiD Fun Pris (E𝕏PB)

Ikke noteret

1 E𝕏PB til USD direkte pris:

--
----
-0.30%1D
mexc
USD
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:44:53 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-0.37%

-1.28%

-1.28%

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har E𝕏PB handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. E𝕏PBs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, E𝕏PB har ændret sig med +0.45% i løbet af den sidste time, -0.37% i løbet af 24 timer og -1.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Markedsinformation

$ 35.95K
$ 35.95K$ 35.95K

--
----

$ 36.72K
$ 36.72K$ 36.72K

978.27M
978.27M 978.27M

999,419,827.764755
999,419,827.764755 999,419,827.764755

Den nuværende markedsværdi på BOUNCY BALL of OFiD Fun er $ 35.95K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af E𝕏PB er 978.27M, med et samlet udbud på 999419827.764755. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 36.72K.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af BOUNCY BALL of OFiD Fun til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af BOUNCY BALL of OFiD Fun til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af BOUNCY BALL of OFiD Fun til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af BOUNCY BALL of OFiD Fun til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.37%
30 dage$ 0-18.53%
60 dage$ 0-12.10%
90 dage$ 0--

Hvad er BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Ressource

BOUNCY BALL of OFiD Fun Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for BOUNCY BALL of OFiD Fun.

Tjek BOUNCY BALL of OFiD Fun prisprediktion nu!

E𝕏PB til lokale valutaer

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Tokenomics

At forstå tokenomics for BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om E𝕏PB Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Hvor meget er BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) værd i dag?
Den direkte E𝕏PB pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle E𝕏PB til USD pris?
Den aktuelle pris på E𝕏PBtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af BOUNCY BALL of OFiD Fun?
Markedsværdien for E𝕏PB er $ 35.95K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af E𝕏PB?
Den cirkulerende forsyning af E𝕏PB er 978.27M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på E𝕏PB?
E𝕏PB opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på E𝕏PB?
E𝕏PB så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for E𝕏PB?
Direkte 24-timers handelsvolumen for E𝕏PB er -- USD.
Bliver E𝕏PB højere i år?
E𝕏PB kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se E𝕏PB prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

