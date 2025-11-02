BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.45% Prisændring (1D) -0.37% Prisændring (7D) -1.28% Prisændring (7D) -1.28%

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har E𝕏PB handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. E𝕏PBs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, E𝕏PB har ændret sig med +0.45% i løbet af den sidste time, -0.37% i løbet af 24 timer og -1.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Markedsinformation

Markedsværdi $ 35.95K$ 35.95K $ 35.95K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 36.72K$ 36.72K $ 36.72K Cirkulationsforsyning 978.27M 978.27M 978.27M Samlet Udbud 999,419,827.764755 999,419,827.764755 999,419,827.764755

Den nuværende markedsværdi på BOUNCY BALL of OFiD Fun er $ 35.95K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af E𝕏PB er 978.27M, med et samlet udbud på 999419827.764755. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 36.72K.