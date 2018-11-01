BOTXCOIN (BOTX) Tokenomics Få vigtig indsigt i BOTXCOIN (BOTX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BOTXCOIN (BOTX) Information botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO). Officiel hjemmeside: http://botxcoin.com Hvidbog: https://botxcoin.com/wp-content/uploads/2018/11/Whitepaper-botXcoin-4.pdf Køb BOTX nu!

BOTXCOIN (BOTX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOTXCOIN (BOTX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.90M $ 20.90M $ 20.90M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 1.76B $ 1.76B $ 1.76B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 59.40M $ 59.40M $ 59.40M Alle tiders Høj: $ 3.27 $ 3.27 $ 3.27 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.01187982 $ 0.01187982 $ 0.01187982 Få mere at vide om BOTXCOIN (BOTX) pris

BOTXCOIN (BOTX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BOTXCOIN (BOTX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOTX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOTX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOTX's tokenomics, kan du udforske BOTX tokens live-pris!

BOTX Prisprediktion Vil du vide, hvor BOTX måske er på vej hen? Vores BOTX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOTX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!