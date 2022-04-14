Boton AI (BOTON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Boton AI (BOTON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BOTON is an AI-powered platform revolutionizing content creation and community engagement for crypto projects, especially meme coins. Projects integrate BOTON's custom AI bots into their Telegram groups, enabling community members to quickly generate branded content like memes, enhancing engagement cost-effectively. Every memecoin spends thousand of dollars on deployment, marketing and listings but they forget about the art, art is something what a memecoin can make or break. Boton creates art for a fraction of a price of a designer!

Boton AI (BOTON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Boton AI (BOTON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 203.62K $ 203.62K $ 203.62K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 203.62K $ 203.62K $ 203.62K Alle tiders Høj: $ 0.00103456 $ 0.00103456 $ 0.00103456 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020362 $ 0.00020362 $ 0.00020362 Få mere at vide om Boton AI (BOTON) pris

Boton AI (BOTON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Boton AI (BOTON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOTON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOTON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOTON's tokenomics, kan du udforske BOTON tokens live-pris!

