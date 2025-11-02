Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 110,762 $ 110,762 $ 110,762 24H lav $ 111,846 $ 111,846 $ 111,846 24H høj 24H lav $ 110,762$ 110,762 $ 110,762 24H høj $ 111,846$ 111,846 $ 111,846 All Time High $ 128,136$ 128,136 $ 128,136 Laveste pris $ 105,793$ 105,793 $ 105,793 Prisændring (1H) +0.12% Prisændring (1D) +0.39% Prisændring (7D) -1.73% Prisændring (7D) -1.73%

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) realtidsprisen er $111,302. I løbet af de sidste 24 timer har STBTC handlet mellem et lavpunkt på $ 110,762 og et højdepunkt på $ 111,846, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STBTCs højeste pris nogensinde er $ 128,136, mens den laveste pris nogensinde er $ 105,793.

Når det gælder kortsigtet performance, STBTC har ændret sig med +0.12% i løbet af den sidste time, +0.39% i løbet af 24 timer og -1.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.01M$ 11.01M $ 11.01M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.01M$ 11.01M $ 11.01M Cirkulationsforsyning 98.88 98.88 98.88 Samlet Udbud 98.87780424486205 98.87780424486205 98.87780424486205

Den nuværende markedsværdi på Botanix Staked Bitcoin er $ 11.01M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STBTC er 98.88, med et samlet udbud på 98.87780424486205. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.01M.