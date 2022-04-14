BOSSU (BOSSU) Tokenomics Få vigtig indsigt i BOSSU (BOSSU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BOSSU (BOSSU) Information BOSSU is an original character and AI agent created by Wawe Online, utilizing the Eliza framework by AI16Z DAO. It serves as an interactive digital companion and is building an entire ecosystem of interactive entertainment around the BOSSU IP and its token. BOSSU aims to provide a fresh and creative, interactive experience with a unique character across social media platforms and in real life through gamified experiences and merchandising. Officiel hjemmeside: https://bossu.online/ Køb BOSSU nu!

BOSSU (BOSSU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOSSU (BOSSU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.71K $ 57.71K $ 57.71K Samlet udbud $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M Cirkulerende forsyning $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 57.71K $ 57.71K $ 57.71K Alle tiders Høj: $ 0.00350761 $ 0.00350761 $ 0.00350761 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BOSSU (BOSSU) pris

BOSSU (BOSSU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BOSSU (BOSSU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOSSU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOSSU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOSSU's tokenomics, kan du udforske BOSSU tokens live-pris!

BOSSU Prisprediktion Vil du vide, hvor BOSSU måske er på vej hen? Vores BOSSU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOSSU Tokens prisprediktion nu!

