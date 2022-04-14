Bossie (BOSSIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bossie (BOSSIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bossie (BOSSIE) Information The King of Trolls has been in hibernation for way too long and is now back to take over the internet starting in July 2024. Sick of all the same old cutesyartsyfartsyfancy memecoins, BOSSIE thinks it's time to revive the bold, playful, and rebellious nature of memecoin culture. This token distinguishes itself with the most non-wimpy approach, starting by rejecting 20,000 SOL committed to the project just because, and also committing to a "4 Levels of Degen" campaign which will flip all the potato-ass clowns upside down. The main characteristic of BOSSIE, being a degenerate troller, is to build a community that can resonate with its beliefs and evoke them to unleash their true authentic selves of being mischievous with witty humor. Officiel hjemmeside: https://bossie.xyz/ Køb BOSSIE nu!

Bossie (BOSSIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bossie (BOSSIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 100.92K $ 100.92K $ 100.92K Samlet udbud $ 60.58B $ 60.58B $ 60.58B Cirkulerende forsyning $ 60.58B $ 60.58B $ 60.58B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 100.92K $ 100.92K $ 100.92K Alle tiders Høj: $ 0.00002117 $ 0.00002117 $ 0.00002117 Alle tiders Lav: $ 0.00000163 $ 0.00000163 $ 0.00000163 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bossie (BOSSIE) pris

Bossie (BOSSIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bossie (BOSSIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOSSIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOSSIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOSSIE's tokenomics, kan du udforske BOSSIE tokens live-pris!

