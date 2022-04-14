Boss Burger (BOSSBURGER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Boss Burger (BOSSBURGER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Boss Burger (BOSSBURGER) Information Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain. Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited. We are building one order at a time. Officiel hjemmeside: https://bossburger.fun/ Køb BOSSBURGER nu!

Boss Burger (BOSSBURGER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Boss Burger (BOSSBURGER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 337.97K $ 337.97K $ 337.97K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 337.97K $ 337.97K $ 337.97K Alle tiders Høj: $ 0.00154863 $ 0.00154863 $ 0.00154863 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00033824 $ 0.00033824 $ 0.00033824 Få mere at vide om Boss Burger (BOSSBURGER) pris

Boss Burger (BOSSBURGER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Boss Burger (BOSSBURGER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOSSBURGER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOSSBURGER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOSSBURGER's tokenomics, kan du udforske BOSSBURGER tokens live-pris!

BOSSBURGER Prisprediktion Vil du vide, hvor BOSSBURGER måske er på vej hen? Vores BOSSBURGER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOSSBURGER Tokens prisprediktion nu!

