Boss Burger (BOSSBURGER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00154863$ 0.00154863 $ 0.00154863 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.30% Prisændring (1D) +2.26% Prisændring (7D) +21.46% Prisændring (7D) +21.46%

Boss Burger (BOSSBURGER) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BOSSBURGER handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOSSBURGERs højeste pris nogensinde er $ 0.00154863, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BOSSBURGER har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, +2.26% i løbet af 24 timer og +21.46% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Boss Burger (BOSSBURGER) Markedsinformation

Markedsværdi $ 87.37K$ 87.37K $ 87.37K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 87.37K$ 87.37K $ 87.37K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Boss Burger er $ 87.37K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BOSSBURGER er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 87.37K.