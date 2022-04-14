BOSagora (BOA) Tokenomics Få vigtig indsigt i BOSagora (BOA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BOSagora (BOA) Information The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation. Officiel hjemmeside: https://www.bosagora.io/ Hvidbog: https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf Køb BOA nu!

BOSagora (BOA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOSagora (BOA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Samlet udbud $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B Cirkulerende forsyning $ 464.39M $ 464.39M $ 464.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.22M $ 12.22M $ 12.22M Alle tiders Høj: $ 0.00911844 $ 0.00911844 $ 0.00911844 Alle tiders Lav: $ 0.00600593 $ 0.00600593 $ 0.00600593 Nuværende pris: $ 0.00800531 $ 0.00800531 $ 0.00800531 Få mere at vide om BOSagora (BOA) pris

BOSagora (BOA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BOSagora (BOA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOA's tokenomics, kan du udforske BOA tokens live-pris!

