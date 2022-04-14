Borpa (BORPA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Borpa (BORPA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Borpa (BORPA) Information Borpa. Just Borpa. Borpa was born from a profound desire to honor the web3 industry, reflecting the countless hours I’ve poured into it. My idealistic dream was to merge the richness of the crypto culture with the viral potential of DeFi concepts. What’s the utility about? The utility is culture. Back To The Basics Borpa was built under the promises of being “The Next Generation Memecoin”. A truly beautiful thing that could only happen with truly beautiful partners. These episodes have made me realize how disconnected I was from the reality of the industry I was building in. The core concept of a memecoin is simple and viral, designed to be easily accessible. This experience has been a true ego death, and it’s time to embrace what truly makes a memecoin visible: its community. Officiel hjemmeside: https://justborpa.com/ Køb BORPA nu!

Borpa (BORPA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Borpa (BORPA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 55.79K $ 55.79K $ 55.79K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.79K $ 55.79K $ 55.79K Alle tiders Høj: $ 0.00895544 $ 0.00895544 $ 0.00895544 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Borpa (BORPA) pris

Borpa (BORPA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Borpa (BORPA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BORPA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BORPA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BORPA's tokenomics, kan du udforske BORPA tokens live-pris!

