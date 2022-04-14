Bop Cat (BOP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bop Cat (BOP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bop Cat (BOP) Information Bop cat is a meme coin on SOL centered around creating a fun and engaging community-driven ecosystem. Bop cat was created by the popular artist RareDoodle. Crypto enthusiasts have created an exciting community centered around rare doodles creation “bop cat” with the intentions to bring entertainment and classic memes back to crypto. The cat is widely known for the way it bops up and down in your wallet and on DEX. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/F5hqdbykXuksp8P78CAZenSvpPShAYKrP2U2MiZMdgFN Køb BOP nu!

Bop Cat (BOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bop Cat (BOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 313.85K $ 313.85K $ 313.85K Samlet udbud $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Cirkulerende forsyning $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 313.85K $ 313.85K $ 313.85K Alle tiders Høj: $ 0.04155681 $ 0.04155681 $ 0.04155681 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000316 $ 0.000316 $ 0.000316 Få mere at vide om Bop Cat (BOP) pris

Bop Cat (BOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bop Cat (BOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOP's tokenomics, kan du udforske BOP tokens live-pris!

