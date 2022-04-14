boots (BOOTS) Tokenomics Få vigtig indsigt i boots (BOOTS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

boots (BOOTS) Information $BOOTS is more than a memecoin — it’s a symbol of strength, grit, and the journey through life and crypto. Born from the lore of a small kitty lacing up a rugged pair of boots, it represents resilience in the face of struggle and the courage to keep moving forward. In a space full of noise and hype, $BOOTS stands for purpose: no shortcuts, no gimmicks — just pure hustle. Lace up, walk tall, and let every step tell your story. Officiel hjemmeside: https://www.boots.meme/ Køb BOOTS nu!

boots (BOOTS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for boots (BOOTS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 110,95K $ 110,95K $ 110,95K Samlet udbud $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Cirkulerende forsyning $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 110,95K $ 110,95K $ 110,95K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om boots (BOOTS) pris

boots (BOOTS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for boots (BOOTS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOOTS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOOTS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOOTS's tokenomics, kan du udforske BOOTS tokens live-pris!

BOOTS Prisprediktion Vil du vide, hvor BOOTS måske er på vej hen? Vores BOOTS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOOTS Tokens prisprediktion nu!

