BOOSEY (BOOSEY) Information The Mega Chad Meme coin on Solana. I am the Jeet destroyer. Life is about discipline & self-improvement. I focus on stacking BOOSEY, not body count. Unsurprisingly, women find that irresistible. Officiel hjemmeside: https://booseycoin.com Køb BOOSEY nu!

Markedsværdi: $ 35.63K
Samlet udbud $ 1.00B
Cirkulerende forsyning $ 915.84M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.90K
Alle tiders Høj: $ 0.001354
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

BOOSEY (BOOSEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BOOSEY (BOOSEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOOSEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOOSEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOOSEY's tokenomics, kan du udforske BOOSEY tokens live-pris!

