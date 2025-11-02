Boorio (ORIO) Prisoplysninger (USD)

Boorio (ORIO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ORIO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ORIOs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ORIO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -5.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Boorio (ORIO) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Boorio er $ 639.97K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ORIO er 3.00B, med et samlet udbud på 3000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 639.97K.