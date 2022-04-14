BOOKUSD Share (BUSS) Tokenomics Få vigtig indsigt i BOOKUSD Share (BUSS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BOOKUSD Share (BUSS) Information BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution. Officiel hjemmeside: https://www.bookusd.com Køb BUSS nu!

BOOKUSD Share (BUSS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOOKUSD Share (BUSS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.40K $ 26.40K $ 26.40K Samlet udbud $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Cirkulerende forsyning $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 269.75K $ 269.75K $ 269.75K Alle tiders Høj: $ 0.126812 $ 0.126812 $ 0.126812 Alle tiders Lav: $ 0.00480703 $ 0.00480703 $ 0.00480703 Nuværende pris: $ 0.00770716 $ 0.00770716 $ 0.00770716 Få mere at vide om BOOKUSD Share (BUSS) pris

BOOKUSD Share (BUSS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BOOKUSD Share (BUSS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUSS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUSS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUSS's tokenomics, kan du udforske BUSS tokens live-pris!

