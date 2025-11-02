Bookie AI (BOOKIE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00036623 $ 0.00036623 $ 0.00036623 24H lav $ 0.00048856 $ 0.00048856 $ 0.00048856 24H høj 24H lav $ 0.00036623$ 0.00036623 $ 0.00036623 24H høj $ 0.00048856$ 0.00048856 $ 0.00048856 All Time High $ 0.00697224$ 0.00697224 $ 0.00697224 Laveste pris $ 0.00017727$ 0.00017727 $ 0.00017727 Prisændring (1H) -1.74% Prisændring (1D) +24.63% Prisændring (7D) +12.50% Prisændring (7D) +12.50%

Bookie AI (BOOKIE) realtidsprisen er $0.0004616. I løbet af de sidste 24 timer har BOOKIE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00036623 og et højdepunkt på $ 0.00048856, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOOKIEs højeste pris nogensinde er $ 0.00697224, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00017727.

Når det gælder kortsigtet performance, BOOKIE har ændret sig med -1.74% i løbet af den sidste time, +24.63% i løbet af 24 timer og +12.50% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bookie AI (BOOKIE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 335.51K$ 335.51K $ 335.51K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 461.61K$ 461.61K $ 461.61K Cirkulationsforsyning 726.83M 726.83M 726.83M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Bookie AI er $ 335.51K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BOOKIE er 726.83M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 461.61K.