Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets.

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 186.30K Samlet udbud $ 971.09M Cirkulerende forsyning $ 843.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 214.38K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00022078

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOOK OF RUGS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOOK OF RUGS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

BOOK OF RUGS Prisprediktion Vil du vide, hvor BOOK OF RUGS måske er på vej hen? Vores BOOK OF RUGS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

