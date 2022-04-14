Book of Miggles (BOMI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Book of Miggles (BOMI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Book of Miggles (BOMI) Information This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.bookofmiggles.com/ Køb BOMI nu!

Book of Miggles (BOMI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Book of Miggles (BOMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.61M Samlet udbud $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.61M Alle tiders Høj: $ 1.69 Alle tiders Lav: $ 0.503984 Nuværende pris: $ 1.62

Book of Miggles (BOMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Book of Miggles (BOMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOMI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOMI's tokenomics, kan du udforske BOMI tokens live-pris!

