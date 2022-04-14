Book of Miggles (BOMI) Tokenomics

Book of Miggles (BOMI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Book of Miggles (BOMI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Book of Miggles (BOMI) Information

This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem.

Officiel hjemmeside:
https://www.bookofmiggles.com/

Book of Miggles (BOMI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Book of Miggles (BOMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M
Samlet udbud
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Cirkulerende forsyning
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M
Alle tiders Høj:
$ 1.69
$ 1.69$ 1.69
Alle tiders Lav:
$ 0.503984
$ 0.503984$ 0.503984
Nuværende pris:
$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

Book of Miggles (BOMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Book of Miggles (BOMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BOMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BOMI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BOMI's tokenomics, kan du udforske BOMI tokens live-pris!

BOMI Prisprediktion

Vil du vide, hvor BOMI måske er på vej hen? Vores BOMI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.