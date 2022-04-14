BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Tokenomics Få vigtig indsigt i BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Information Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play Officiel hjemmeside: https://bobecoin.com/ Hvidbog: https://bobecoin.com/greenpaper/ Køb BOBE nu!

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.61K Samlet udbud $ 99.99M Cirkulerende forsyning $ 99.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.61K Alle tiders Høj: $ 0.265856 Alle tiders Lav: $ 0.00020486 Nuværende pris: $ 0.00025701 Få mere at vide om BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) pris

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOBE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOBE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOBE's tokenomics, kan du udforske BOBE tokens live-pris!

BOBE Prisprediktion Vil du vide, hvor BOBE måske er på vej hen? Vores BOBE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOBE Tokens prisprediktion nu!

