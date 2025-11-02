Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.08% Prisændring (1D) +34.54% Prisændring (7D) +4.38% Prisændring (7D) +4.38%

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BOOCHIE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOOCHIEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BOOCHIE har ændret sig med -0.08% i løbet af den sidste time, +34.54% i løbet af 24 timer og +4.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 166.05K$ 166.05K $ 166.05K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 166.05K$ 166.05K $ 166.05K Cirkulationsforsyning 420.69T 420.69T 420.69T Samlet Udbud 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Boochie by Matt Furie er $ 166.05K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BOOCHIE er 420.69T, med et samlet udbud på 420690000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 166.05K.