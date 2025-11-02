UdvekslingDEX+
Den direkte Boochie by Matt Furie pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BOOCHIE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BOOCHIE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BOOCHIE

BOOCHIE Prisinfo

Hvad er BOOCHIE

BOOCHIE Officiel hjemmeside

BOOCHIE Tokenomics

BOOCHIE Prisprognose

Boochie by Matt Furie Logo

Boochie by Matt Furie Pris (BOOCHIE)

Ikke noteret

1 BOOCHIE til USD direkte pris:

--
----
+34.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
USD
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:06:48 (UTC+8)

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

+34.54%

+4.38%

+4.38%

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BOOCHIE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOOCHIEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BOOCHIE har ændret sig med -0.08% i løbet af den sidste time, +34.54% i løbet af 24 timer og +4.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Markedsinformation

$ 166.05K
$ 166.05K$ 166.05K

--
----

$ 166.05K
$ 166.05K$ 166.05K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Boochie by Matt Furie er $ 166.05K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BOOCHIE er 420.69T, med et samlet udbud på 420690000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 166.05K.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Boochie by Matt Furie til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Boochie by Matt Furie til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Boochie by Matt Furie til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Boochie by Matt Furie til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+34.54%
30 dage$ 0-22.49%
60 dage$ 0-22.36%
90 dage$ 0--

Hvad er Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.

Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Ressource

Officiel hjemmeside

Boochie by Matt Furie Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Boochie by Matt Furie.

Tjek Boochie by Matt Furie prisprediktion nu!

BOOCHIE til lokale valutaer

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BOOCHIE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Hvor meget er Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) værd i dag?
Den direkte BOOCHIE pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BOOCHIE til USD pris?
Den aktuelle pris på BOOCHIEtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Boochie by Matt Furie?
Markedsværdien for BOOCHIE er $ 166.05K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BOOCHIE?
Den cirkulerende forsyning af BOOCHIE er 420.69T USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BOOCHIE?
BOOCHIE opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BOOCHIE?
BOOCHIE så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BOOCHIE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BOOCHIE er -- USD.
Bliver BOOCHIE højere i år?
BOOCHIE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BOOCHIE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:06:48 (UTC+8)

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

