Boochie by Matt Furie Pris (BOOCHIE)
-0.08%
+34.54%
+4.38%
+4.38%
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BOOCHIE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOOCHIEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.
Når det gælder kortsigtet performance, BOOCHIE har ændret sig med -0.08% i løbet af den sidste time, +34.54% i løbet af 24 timer og +4.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Boochie by Matt Furie er $ 166.05K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BOOCHIE er 420.69T, med et samlet udbud på 420690000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 166.05K.
I løbet af i dag var prisændringen af Boochie by Matt Furie til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Boochie by Matt Furie til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Boochie by Matt Furie til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Boochie by Matt Furie til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|+34.54%
|30 dage
|$ 0
|-22.49%
|60 dage
|$ 0
|-22.36%
|90 dage
|$ 0
|--
Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!
Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.
In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.
Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!
This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.
