Bonzo Finance (BONZO) Information Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations. Officiel hjemmeside: https://www.bonzo.finance Hvidbog: https://docs.bonzo.finance/bonzo-finance-litepaper

Bonzo Finance (BONZO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bonzo Finance (BONZO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.85M $ 8.85M $ 8.85M Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 110.70M $ 110.70M $ 110.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.97M $ 31.97M $ 31.97M Alle tiders Høj: $ 0.171982 $ 0.171982 $ 0.171982 Alle tiders Lav: $ 0.02007828 $ 0.02007828 $ 0.02007828 Nuværende pris: $ 0.08049 $ 0.08049 $ 0.08049 Få mere at vide om Bonzo Finance (BONZO) pris

Bonzo Finance (BONZO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bonzo Finance (BONZO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BONZO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BONZO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BONZO's tokenomics, kan du udforske BONZO tokens live-pris!

BONZO Prisprediktion Vil du vide, hvor BONZO måske er på vej hen? Vores BONZO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

