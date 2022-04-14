Bonsai Terminal (BONSAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bonsai Terminal (BONSAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bonsai Terminal (BONSAI) Information Bonsai Terminal is an innovative AI-powered platform revolutionizing how users interact with social media trends and data. Leveraging advanced natural language processing (NLP), sentiment analysis, and trend prediction technologies, Bonsai Terminal transforms raw data from platforms like X, TikTok, and Reddit into actionable insights. By creating curated stories, analyzing conversations, and offering real-time trend analysis, Bonsai equips users with unparalleled foresight into emerging trends, particularly in the dynamic degen meme coin space. At the core of Bonsai’s ecosystem is the Bonsai Trend Analysis Engine, which identifies lucrative opportunities by analyzing electronic gold aka “Social data”. Officiel hjemmeside: https://bonsaiterminal.org Hvidbog: https://bonsaiterminal.org/whitepaper Køb BONSAI nu!

Bonsai Terminal (BONSAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bonsai Terminal (BONSAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.07K $ 8.07K $ 8.07K Samlet udbud $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M Cirkulerende forsyning $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.07K $ 8.07K $ 8.07K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bonsai Terminal (BONSAI) pris

Bonsai Terminal (BONSAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bonsai Terminal (BONSAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BONSAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BONSAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BONSAI's tokenomics, kan du udforske BONSAI tokens live-pris!

