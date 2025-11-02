BonkwifAmerica (BIF PARTY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.83% Prisændring (1D) +0.77% Prisændring (7D) -1.72%

BonkwifAmerica (BIF PARTY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BIF PARTY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BIF PARTYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BIF PARTY har ændret sig med +0.83% i løbet af den sidste time, +0.77% i løbet af 24 timer og -1.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BonkwifAmerica (BIF PARTY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.08K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.08K Cirkulationsforsyning 998.40M Samlet Udbud 998,402,063.31388

Den nuværende markedsværdi på BonkwifAmerica er $ 5.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BIF PARTY er 998.40M, med et samlet udbud på 998402063.31388. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.08K.