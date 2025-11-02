BONKHOUSE (BONKHOUSE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00122189$ 0.00122189 $ 0.00122189 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +2.46% Prisændring (1D) +5.42% Prisændring (7D) +3.10% Prisændring (7D) +3.10%

BONKHOUSE (BONKHOUSE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BONKHOUSE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BONKHOUSEs højeste pris nogensinde er $ 0.00122189, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BONKHOUSE har ændret sig med +2.46% i løbet af den sidste time, +5.42% i løbet af 24 timer og +3.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BONKHOUSE (BONKHOUSE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.55K$ 14.55K $ 14.55K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 14.55K$ 14.55K $ 14.55K Cirkulationsforsyning 999.12M 999.12M 999.12M Samlet Udbud 999,116,981.036662 999,116,981.036662 999,116,981.036662

Den nuværende markedsværdi på BONKHOUSE er $ 14.55K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BONKHOUSE er 999.12M, med et samlet udbud på 999116981.036662. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.55K.