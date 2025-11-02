UdvekslingDEX+
Den direkte BONKFOLIO pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BONKFOLIO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BONKFOLIO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BONKFOLIO

BONKFOLIO Prisinfo

Hvad er BONKFOLIO

BONKFOLIO Officiel hjemmeside

BONKFOLIO Tokenomics

BONKFOLIO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

BONKFOLIO Logo

BONKFOLIO Pris (BONKFOLIO)

Ikke noteret

1 BONKFOLIO til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
BONKFOLIO (BONKFOLIO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:44:26 (UTC+8)

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.37%

+3.37%

BONKFOLIO (BONKFOLIO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BONKFOLIO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BONKFOLIOs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BONKFOLIO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +3.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Markedsinformation

$ 7.42K
$ 7.42K$ 7.42K

--
----

$ 7.42K
$ 7.42K$ 7.42K

999.85M
999.85M 999.85M

999,846,883.1906141
999,846,883.1906141 999,846,883.1906141

Den nuværende markedsværdi på BONKFOLIO er $ 7.42K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BONKFOLIO er 999.85M, med et samlet udbud på 999846883.1906141. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.42K.

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af BONKFOLIO til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af BONKFOLIO til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af BONKFOLIO til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af BONKFOLIO til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0-18.04%
60 dage$ 0-32.24%
90 dage$ 0--

Hvad er BONKFOLIO (BONKFOLIO)

We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK.

A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos.

We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes.

We:

Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad

Sniff out alpha before the crowd gets a whiff

Deploy fast with DAO-based decision-making

Go hard or go home, with no mercy for mid

No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins.

We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Ressource

Officiel hjemmeside

BONKFOLIO Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil BONKFOLIO (BONKFOLIO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine BONKFOLIO (BONKFOLIO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for BONKFOLIO.

Tjek BONKFOLIO prisprediktion nu!

BONKFOLIO til lokale valutaer

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Tokenomics

At forstå tokenomics for BONKFOLIO (BONKFOLIO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BONKFOLIO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Hvor meget er BONKFOLIO (BONKFOLIO) værd i dag?
Den direkte BONKFOLIO pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BONKFOLIO til USD pris?
Den aktuelle pris på BONKFOLIOtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af BONKFOLIO?
Markedsværdien for BONKFOLIO er $ 7.42K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BONKFOLIO?
Den cirkulerende forsyning af BONKFOLIO er 999.85M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BONKFOLIO?
BONKFOLIO opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BONKFOLIO?
BONKFOLIO så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BONKFOLIO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BONKFOLIO er -- USD.
Bliver BONKFOLIO højere i år?
BONKFOLIO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BONKFOLIO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:44:26 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

