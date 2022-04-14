Bonkey (BONKEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bonkey (BONKEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bonkey (BONKEY) Information Bonkey is a meme coin token on Base Chain. Bonkey is the degenerate brother of Ponke, who landed on Base Chain and fits right in with his blue skin! Bonkey has a supply of 1 Billion tokens, with over 3% of the total supply burnt forever to 0x000000000000000000000000000000000000dEaD Meet this new iconic base character, Bonkey operates on the Base Blockchain, and was born off the Fair Launch site Ape.Store! Officiel hjemmeside: https://basedbonkey.com/ Køb BONKEY nu!

Bonkey (BONKEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bonkey (BONKEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 167.11K $ 167.11K $ 167.11K Samlet udbud $ 889.44M $ 889.44M $ 889.44M Cirkulerende forsyning $ 889.44M $ 889.44M $ 889.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 167.11K $ 167.11K $ 167.11K Alle tiders Høj: $ 0.00556026 $ 0.00556026 $ 0.00556026 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018796 $ 0.00018796 $ 0.00018796 Få mere at vide om Bonkey (BONKEY) pris

Bonkey (BONKEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bonkey (BONKEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BONKEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BONKEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BONKEY's tokenomics, kan du udforske BONKEY tokens live-pris!

BONKEY Prisprediktion Vil du vide, hvor BONKEY måske er på vej hen? Vores BONKEY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BONKEY Tokens prisprediktion nu!

