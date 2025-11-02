UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Bonkers Meme Token pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BNKRS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BNKRS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Bonkers Meme Token pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BNKRS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BNKRS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BNKRS

BNKRS Prisinfo

Hvad er BNKRS

BNKRS Whitepaper

BNKRS Officiel hjemmeside

BNKRS Tokenomics

BNKRS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Bonkers Meme Token Logo

Bonkers Meme Token Pris (BNKRS)

Ikke noteret

1 BNKRS til USD direkte pris:

$0.00017125
$0.00017125$0.00017125
+50.30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Bonkers Meme Token (BNKRS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:06:33 (UTC+8)

Bonkers Meme Token (BNKRS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153231
$ 0.00153231$ 0.00153231

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+50.35%

+117.30%

+117.30%

Bonkers Meme Token (BNKRS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BNKRS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BNKRSs højeste pris nogensinde er $ 0.00153231, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BNKRS har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +50.35% i løbet af 24 timer og +117.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bonkers Meme Token (BNKRS) Markedsinformation

$ 96.98K
$ 96.98K$ 96.98K

--
----

$ 96.98K
$ 96.98K$ 96.98K

566.32M
566.32M 566.32M

566,321,863.056416
566,321,863.056416 566,321,863.056416

Den nuværende markedsværdi på Bonkers Meme Token er $ 96.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BNKRS er 566.32M, med et samlet udbud på 566321863.056416. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 96.98K.

Bonkers Meme Token (BNKRS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Bonkers Meme Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Bonkers Meme Token til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Bonkers Meme Token til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Bonkers Meme Token til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+50.35%
30 dage$ 0-26.66%
60 dage$ 0-5.49%
90 dage$ 0--

Hvad er Bonkers Meme Token (BNKRS)

Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility.

Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Bonkers Meme Token (BNKRS) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Bonkers Meme Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Bonkers Meme Token (BNKRS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Bonkers Meme Token (BNKRS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Bonkers Meme Token.

Tjek Bonkers Meme Token prisprediktion nu!

BNKRS til lokale valutaer

Bonkers Meme Token (BNKRS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Bonkers Meme Token (BNKRS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BNKRS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Bonkers Meme Token (BNKRS)

Hvor meget er Bonkers Meme Token (BNKRS) værd i dag?
Den direkte BNKRS pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BNKRS til USD pris?
Den aktuelle pris på BNKRStil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Bonkers Meme Token?
Markedsværdien for BNKRS er $ 96.98K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BNKRS?
Den cirkulerende forsyning af BNKRS er 566.32M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BNKRS?
BNKRS opnåede en ATH-pris på 0.00153231 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BNKRS?
BNKRS så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BNKRS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BNKRS er -- USD.
Bliver BNKRS højere i år?
BNKRS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BNKRS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:06:33 (UTC+8)

Bonkers Meme Token (BNKRS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,030.29
$110,030.29$110,030.29

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.80
$3,872.80$3,872.80

-0.58%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02883
$0.02883$0.02883

-4.05%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.01
$186.01$186.01

-0.21%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,030.29
$110,030.29$110,030.29

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.80
$3,872.80$3,872.80

-0.58%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.01
$186.01$186.01

-0.21%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.53
$73.53$73.53

+3.69%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.894
$19.894$19.894

+4.12%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07758
$0.07758$0.07758

+55.16%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000340
$0.000340$0.000340

+98.83%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005008
$0.00005008$0.00005008

+70.22%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004699
$0.0000000000004699$0.0000000000004699

+55.85%