Bonkers Meme Token (BNKRS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00153231 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) +50.35% Prisændring (7D) +117.30%

Bonkers Meme Token (BNKRS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BNKRS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BNKRSs højeste pris nogensinde er $ 0.00153231, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BNKRS har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +50.35% i løbet af 24 timer og +117.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bonkers Meme Token (BNKRS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 96.98K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 96.98K Cirkulationsforsyning 566.32M Samlet Udbud 566,321,863.056416

Den nuværende markedsværdi på Bonkers Meme Token er $ 96.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BNKRS er 566.32M, med et samlet udbud på 566321863.056416. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 96.98K.