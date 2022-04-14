Bonker (BONKER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bonker (BONKER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bonker (BONKER) Information Bonker is a community-driven memecoin launched on the Let's Bonk Launchpad, built around the playful identity of a BONK-themed dog. While it has no intrinsic utility beyond trading, its core focus is cultivating a vibrant, creative community through unique, meme-styled artwork and grassroots engagement. Bonker aims to onboard emerging digital artists and notable figures in the Web3 space to grow cultural relevance and stay true to the fun-first spirit of memecoins. It is a pure expression of internet culture and speculative participation, with no promises of financial returns or utility. Officiel hjemmeside: https://thebonkeronsol.com/ Køb BONKER nu!

Bonker (BONKER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bonker (BONKER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 132.94K $ 132.94K $ 132.94K Samlet udbud $ 914.67M $ 914.67M $ 914.67M Cirkulerende forsyning $ 914.67M $ 914.67M $ 914.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 132.94K $ 132.94K $ 132.94K Alle tiders Høj: $ 0.00117358 $ 0.00117358 $ 0.00117358 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00014534 $ 0.00014534 $ 0.00014534 Få mere at vide om Bonker (BONKER) pris

Bonker (BONKER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bonker (BONKER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BONKER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BONKER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BONKER's tokenomics, kan du udforske BONKER tokens live-pris!

BONKER Prisprediktion Vil du vide, hvor BONKER måske er på vej hen? Vores BONKER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BONKER Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!