BONKBOY (BONKBOY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.11% Prisændring (1D) -16.81% Prisændring (7D) -4.51% Prisændring (7D) -4.51%

BONKBOY (BONKBOY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BONKBOY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BONKBOYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BONKBOY har ændret sig med +1.11% i løbet af den sidste time, -16.81% i løbet af 24 timer og -4.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BONKBOY (BONKBOY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 101.93K$ 101.93K $ 101.93K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 101.93K$ 101.93K $ 101.93K Cirkulationsforsyning 999.81M 999.81M 999.81M Samlet Udbud 999,807,177.317694 999,807,177.317694 999,807,177.317694

Den nuværende markedsværdi på BONKBOY er $ 101.93K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BONKBOY er 999.81M, med et samlet udbud på 999807177.317694. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 101.93K.