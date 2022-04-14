Bonk wif glass (BONG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bonk wif glass (BONG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bonk wif glass (BONG) Information The adorable dog with pink glasses leading a pack of meme coins on the Solana network. Officiel hjemmeside: https://bonkwifglass.com/ Køb BONG nu!

Bonk wif glass (BONG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bonk wif glass (BONG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.63K $ 10.63K $ 10.63K Samlet udbud $ 1,000.00B $ 1,000.00B $ 1,000.00B Cirkulerende forsyning $ 1,000.00B $ 1,000.00B $ 1,000.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.63K $ 10.63K $ 10.63K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bonk wif glass (BONG) pris

Bonk wif glass (BONG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bonk wif glass (BONG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BONG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BONG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BONG's tokenomics, kan du udforske BONG tokens live-pris!

BONG Prisprediktion Vil du vide, hvor BONG måske er på vej hen? Vores BONG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BONG Tokens prisprediktion nu!

